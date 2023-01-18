Пушилин предрек остановку обстрелов Донецка после освобождения Марьинки и Авдеевки

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку прекратятся после того, как Марьинка и Авдеевка будут освобождены. Об этом 18 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о важности освобождения Марьинки и Авдеевки.

По словам Пушилина, после того, как российские войска смогут занять эти населенные пункты, подразделения ВСУ будут лишены физической возможности вести огонь по Донецку.

«По крайней мере, из того оружия, которое массово используется сейчас для обстрелов наших населенных пунктов», — пояснил врио главы ДНР.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры того, как российские танкисты и минометчики работают по позициям ВСУ в направлении Марьинки.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители. Пушилин также отметил, что наступает переломный момент для всей территории ДНР.

17 января представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщили о том, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка.

С утра 16 января Донецк и другие населенные пункты ДНР находятся под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Украинские боевики используют артиллерию натовского калибра и РСЗО.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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