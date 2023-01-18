Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек остановку обстрелов Донецка после освобождения Марьинки и Авдеевки
Мир
На Украине заявили о повреждении более половины энергообъектов
Политика
Путин пообещал поддержку поставляющим иностранным компаниям продукцию предприятиям
Мир
Генсек ООН назвал текущую ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Общество
Места для крещенских купаний организуют в девяти парках Москвы
Мир
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске
Армия
Путин допустил освобождение от призыва на срочную службу работников ОПК
Мир
Страны Евросоюза поставили Украине оружие на €11,5 млрд
Мир
Вице-президент Вьетнама назначена врио президента страны
Мир
В СБУ не исключили «умышленное уничтожение» вертолета с главой МВД
Мир
Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска
Мир
В Венгрии заявили о возможности получать газ и нефть только из России
Сюжет:

Пушилин предрек остановку обстрелов Донецка после освобождения Марьинки и Авдеевки

0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку прекратятся после того, как Марьинка и Авдеевка будут освобождены. Об этом 18 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

«Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о важности освобождения Марьинки и Авдеевки.

По словам Пушилина, после того, как российские войска смогут занять эти населенные пункты, подразделения ВСУ будут лишены физической возможности вести огонь по Донецку.

«По крайней мере, из того оружия, которое массово используется сейчас для обстрелов наших населенных пунктов», — пояснил врио главы ДНР.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры того, как российские танкисты и минометчики работают по позициям ВСУ в направлении Марьинки.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители. Пушилин также отметил, что наступает переломный момент для всей территории ДНР.

17 января представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщили о том, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка.

С утра 16 января Донецк и другие населенные пункты ДНР находятся под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Украинские боевики используют артиллерию натовского калибра и РСЗО.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023