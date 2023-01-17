Появились кадры обстрела танкистами и минометчиками позиций ВСУ в Марьинке

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как российские танкисты и минометчики работают по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах показана работа российских военных пятой бригады первого армейского корпуса. Как признался танкист с позывным Хоттабыч, он уже сбился со счета, если говорить о количестве совершенных боевых выездов. По его словам, их уже точно больше 1000, ведь раньше военный участвовал в боевых действиях под Мариуполем.

Кроме того, корреспондент «Известий» показал работу минометчиков с орудиями калибра 122 мм.

Он также успел пообщаться с военным с позывным Студент, который рассказал о продвижении в Марьинке российских войск.

«Выполняем боевые задачи, поражаем цели противника, как легкобронированные, так и живую силу», — сказал российский военный.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все высотные дома в Марьинке уже зачищены и контролируются российскими силами. В связи с этим, по его словам, есть основания полагать, что в скором времени этот населенный пункт будет освобожден от ВСУ.

11 января Пушилин заявил, что город Марьинка находится практически под контролем России. Вместе с тем, по его словам, противнику удалось закрепиться на окраине в жилом секторе.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители. Пушилин также отметил, что наступает переломный момент для всей территории ДНР.

10 января сообщалось, что пятая бригада первого корпуса Народной милиции ДНР уничтожила опорные пункты ВСУ в Марьинке. В последние месяцы за Марьинку шли ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими боевиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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