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Доктор в смартфоне: подборка нестандартных приложений для здоровья

Разработки заставят тренироваться, предупредят о вредных добавках и проанализируют сон
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Christopher Tamcke
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Рынок мобильных приложений для здоровья растет опережающими темпами. Если в 2020 году его глобальный объем составлял около $25 млрд, то в 2022-м уже подобрался к $40 млрд, а в 2028-м, по ожиданиям аналитиков, составит рекордные $314 млрд. И это не случайность. Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала нам необходимость следить за своим здоровьем в реальном времени, а современные технологии позволяют делать это быстро, просто и с разных точек зрения. Скорость развития технологий такова, что пару лет назад считавшиеся революционными шагомеры и пульсоксиметры уже давно стали привычными деталями повседневного быта. Но разработчики и сегодня готовы удивлять удобными и полезными новинками. О самых неoбычных из них рассказывают «Известия».

Carrot Fit: фитнес с юмором

Приложения, помогающие желающим похудеть, появились достаточно давно. Для уверенного следования своему диетическому плану не хватает только одного — мотивации. До недавних пор комплект мотивационных инструментов был стандартным (как в том же Myfitnesspal) и совмещал подборки «Лучших завтраков до 300 калорий» с поддержкой участников программы в чатах.

Доктор в смартфоне
весы
Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler

Carrot Fit пошел иным путем. Программа называет себя повелителем фитнеса и общается с пользователем в уничижительно-приказном тоне. Для начала его обещают «превратить из мешка с фаршем в образцовый человеческий экземпляр». Дальнейшие напоминания о необходимости питаться и практиковать физические нагрузки по графику исполняются в том же духе. Впрочем, создатели не перегибают палку, оставаясь в пространстве шутки: реплики электронного помощника смешны, а не обидны. Тут же имеется список наказаний за сбой режима: подходящее можно выбрать самостоятельно. Фактически Carrot Fit служит заменой товарищу по диете, которого так часто не хватает желающим сбросить несколько лишних килограммов.

Fooducate: всё о еде

Закупка продуктов, соответствующих принципам правильного питания, может быть непростым делом: состав товара на большинстве упаковок печатается традиционным слепым шрифтом, расшифровка которого может затянуть шопинг до бесконечности. Fooducate — приложение, которое поможет приобретать еду, соответствующую вашим представлениям о здоровом питании, а также принципам диеты, которой вы придерживаетесь.

Доктор в смартфоне
магазин телефон мука
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Наведя сканер на штрихкод товара, пользователь получает полный список ингредиентов, в котором будут выделены те из них, что не соответствуют принципам здорового питания, такие как трансжиры и сахара. Более того, приложение поможет подобрать аналогичный продукт с более полезными свойствами — например, вместо творожка с высоким содержанием сахара обратит внимание на тот, в котором его мало или он вовсе отсутствует. В базе приложения — более 250 тыс. штрихкодов, и она постоянно развивается. Дополнительные платные опции помогут любителям экзотических диет — к примеру, кето-диеты или палеодиеты — выбрать те продукты, которые соответствуют выбранному ими подходу.

iCognito: психологическая помощь

iCognito — не одно, а целое семейство из трех основных приложений, построенных на использовании искусственного интеллекта и предлагающих пользователям практически профессиональную психологическую помощь. В состав приложения входят чат-боты «Антистресс», «Антидепрессия», «Отношения» и «Детский психолог». Каждый из них имеет собственное имя: так, со стрессом помогает бороться Иван, Макс учит справляться с депрессивными настроениями, о проблемах в отношениях вы можете поговорить с Лизой, а детские психологические вопросы обсудить с Зоей.

Доктор в смартфоне
мужчина телефон звонок
Фото: unsplash.com/@sixthcitysarah
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Чат-боты используют современные психологические техники, в том числе методики когнитивно-поведенческой терапии и реальные сценарии работы психологов. Каждый случай чат-боты разбирают индивидуально. Программы включают профессиональные психологические тесты, обучающие занятия и интерактивные упражнения, помогающие справиться с собственными мыслями и чувствами, контролировать и менять поведение. В легких и средних случаях общение с чат-ботом может полноценно заменить визит к психологу. Если же пользователь осознает, что ситуация критическая, он может подключить онлайн-чат с психологом здесь же, в приложении.

Norbu: медитация против стресса

Создатель приложения Norbu Александр Железнов с 17 лет занимается бизнесом и, по его словам, много лет наблюдал за тем, как его партнеры и коллеги снимают стресс разрушительным для здоровья образом. В содружестве с программистами, врачом и дизайнером, много лет практикующими йогу и медитации, он создал приложение, предлагающее полезные для здоровья навыки борьбы со стрессом. В основу приложения положены данные из базы научных публикаций PubMed и технологии искусственного интеллекта.

Доктор в смартфоне
йога
Фото: unsplash.com/@mister_a
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В ходе занятия пользователи осваивают техники правильного дыхания и медитации и учатся использовать их в стрессовых ситуациях вместо привычных «стрессопоглотителей» — еды или алкоголя. Как обещают авторы, в течение шести-восьми недель приложение способно сформировать у пользователя способность замечать причину стресса и реагировать на него, не впадая в тревожные и депрессивные состояния. Есть возможность монетизировать свои волевые качества и решительность: вы можете оформить подписку на приложение — или тренироваться бесплатно, выполнив условие по непрерывности тренировок в течение пяти дней.

Diabetes Tracker: постоянный контроль сахара

Diabetes Tracker разработан создателями популярного счетчика калорий MyNetDiary специально для людей, живущих с диабетом или преддиабетом. Здесь пользователь может с легкостью подсчитывать количество углеводов в самых разнообразных продуктах и блюдах. В приложении доступен сканер штрих-кода, сообщающий количество углеводов в том или ином товаре, а также информация о количестве чистых углеводов в различных пищевых продуктах, а также в каждом ингредиенте сложного блюда.

Доктор в смартфоне
врач телефон
Фото: unsplash.com/@nci
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Кроме того, с помощью приложения можно контролировать уровень глюкозы в крови, настраивая желаемые показатели до и после еды. Также оно будет отслеживать уровень инсулина, наблюдать за приемом лекарств и напоминать о необходимости своевременно проверить уровень сахара. Диаграммы и отчеты помогают отследить показатели сахара на протяжении трех месяцев, определяя, как они изменяются с течением времени, и своевременно скорректировать диету.

«Прородинки»: снижение рисков рака кожи

Меланома, или злокачественные новообразования кожи, — один из самых частых диагнозов в онкологии: к 70 годам оно диагностируется у каждого пятого. При этом эффективнее всего рак кожи излечивается на ранней стадии: при своевременном обнаружении вероятность выздоровления достигает 90%. Цель приложения «Прородинки» — помочь раннему выявлению злокачественных образований кожи.

Доктор в смартфоне
Родинка телефон приложение
Фото: Getty imagex/iStock/Andrey Popov

Приложение разработали сотрудники Приволжского исследовательского медицинского университета с привлечением ведущих российских экспертов в области онкологических заболеваний кожи. Для начала необходимо заполнить опросник, указав особенности кожи и другие факторы, увеличивающие риск заболевания. После этого остается лишь сфотографировать родинку на смартфон. Приложение оценит ее и даст рекомендации о том, насколько опасны изменения, происходящие в родинках, и следует ли обратиться к врачу для профессионального обследования. Рекомендации формируются нейросетью, обученной на нескольких тысячах диагностированных случаев меланомы, которая находится под постоянным контролем экспертов.

Sleep Cycle: будильник здорового человека

От количества и качества сна не в последнюю очередь зависит наше здоровье и самочувствие, поэтому приложение Sleep Cycle пригодится каждому. Это, пожалуй, одно из наиболее полных и всеобъемлющих на сегодняшний день приложений, анализирующих все аспекты ночного сна. Достаточно включить приложение и положить его как можно ближе к изголовью кровати, и наутро вас будет ждать полный отчет о том, насколько качественно вы отдохнули за ночь. Правда, придется запастись терпением: как предупреждают создатели, приложению требуется около пяти ночей, чтобы набрать статистику и подстроиться к вашим особенностям. После этого вы будете получать точную информацию о том, как быстро вы засыпаете, о фазах сна и их продолжительности.

Доктор в смартфоне
женщина кровать телефон
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens

Если ночью вы храпите, скрипите зубами или разговариваете, Sleep Cycle предупредит вас об этом. Но самое приятное в приложении — это особенный будильник, который разбудит вас, лишь дождавшись наступления быстрой фазы сна, наиболее подходящей для того, чтобы проснуться. В этом случае вы встанете бодрым и отдохнувшим. Приятный бонус — «Школа сна», учебная программа, которая снабдит вас полезной информацией и поможет более рационально планировать ваш график отдыха.

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