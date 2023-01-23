Эксперт назвал автозапчасти из Малайзии хорошей альтернативой брендам из Европы

Увеличение экспорта автозапчастей из Малайзии в Россию, возможно, позитивно повлияет на весь рынок, считает директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александр Носко. Об этом он рассказал «Известиям» 23 января, уточнив, что это хорошая альтернатива европейским брендам.

Как он отметил, товарооборот между РФ и Малайзией ежегодно растет. Так, по его словам, в 2021 году импорт в Россию увеличился до $1,82 млрд, что на 15,38% ($242,8 млн) выше по сравнению с показателем 2020 года. Выросли и объемы импортируемых запчастей для наземного транспорта (почти на $10,4 млн), добавил он.

«В январе прошлого года также было зафиксировано увеличение доли импорта в Россию из Малайзии на $142 млн — рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 26,2%», — рассказал Носко.

При этом закупка запчастей в первом месяце 2022-го выросла на 4% по сравнению с январем 2021 года, уточнил эксперт.

«Эти данные говорят о том, что Малайзия остается для России одним из ключевых поставщиков товаров, в том числе, и комплектующих для автомобилей. При этом малайзийские поставщики комплектующих для автопрома считаются одними из наиболее надежных и качественных производителей не только в России, но и по всему миру», — подчеркнул он.

Носко привел в пример компанию KYB Corporation, которая является третьей по количеству поставок амортизаторов, систем рулевого управления, гидравлического оборудования и электроники на вторичный рынок Европы — ее доля составляет более 24%, а продукция экспортируется в 100 стран по всему миру.

«Именно поэтому, вполне возможно, что увеличение экспорта позитивно повлияет на весь рынок, но все зависит, от конечной цены, однако, на мой взгляд, это хорошая альтернатива европейским брендам», — заключил Носко.

Ранее в этот день торговый советник малайзийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил заявил, что страна хотела бы увеличить экспорт автозапчастей в РФ. По его словам, в перечень войдут шины, аккумуляторы, выхлопные системы и др.

На фоне антироссийских санкций снизились поставки некоторых автозапчастей. Так, 20 января, руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский отмечал, что в стране наблюдается нехватка запасных частей для ремонта машин европейских, американских и японских брендов. Он также выразил мнение, что количество запчастей будет продолжать пополняться за счет параллельного импорта, и рассказал, что отечественные дилеры уже успешно находят варианты идеально совместимых запасных частей.