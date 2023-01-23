Малайзия готова нарастить поставки автозапчастей в РФ

Малайзия планирует увеличить экспорт автозапчастей в Россию. В перечень войдут шины, аккумуляторы, выхлопные системы, а также ряд других запчастей, сообщил 23 января торговый советник малайзийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил.

«Беря в расчет статистику и сегодняшнюю ситуацию, в которой спрос на автозапчасти в России растет, мы с оптимизмом смотрим на увеличение нашего экспорта в Россию и вовлечение наших продуктов в страну. Мы поощряем российский бизнес выбирать малайзийские компании в качестве бизнес-партнера», — привело слова дипломата «РИА Новости».

По оценке Хайфила Элми Джамила, Малайзия преимущественно занимается поставками расходных материалов для автомобилей, включая шины для легковых машин, тормозные системы, диски сцеплений, амортизаторы, рули, коробки передач, свечи зажигания и другие детали.

20 января стало известно о том, что Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию. По оценке автоэксперта Ильи Иванского, в настоящее время в Россию по программе параллельного импорта поставляется примерно 10–15% от реально необходимого количества запчастей, из-за чего растет процент использования неоригинальных комплектующих: для некоторых моделей он колеблется от 20 до 50%. При этом в России сохраняется нехватка запасных частей для ремонта автомобилей европейских, американских и японских брендов.