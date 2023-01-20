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Эксперты рассказали о перспективах на рынке автозапчастей в России

Эксперт Иванский: возобновление Toyota прямых поставок запчастей в Россию — хороший знак
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Возобновление Toyota прямых поставок запчастей — хороший знак, сказал «Известиям» 20 января руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский. Однако вопрос возвращения других крупных брендов остается открытым, так как зависит в том числе от большого количества экономических, логистических нюансов, добавил он.

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По его словам, в настоящее время в Россию по программе параллельного импорта поставляется примерно 10–15% от реально необходимого количества запчастей, из-за чего растет процент использования неоригинальных комплектующих: для некоторых моделей он колеблется от 20 до 50%.

При этом в стране сохраняется нехватка запасных частей для ремонта автомобилей европейских, американских и японских брендов и спрос на рынке очень большой, добавил Иванский.

«Как этот спрос будет удовлетворен, спрогнозировать сложно. Многие автопроизводители хотели бы возобновить поставки, так как это их обязательства по отношению к партнерам и клиентам, которые они вынуждены нарушать. Но санкции и сложные, а главное, дорогие логистические цепочки, пока не позволяют выстроить оптимальные перспективы», — отметил он.

Иванский считает, что, вероятно, количество запчастей будет продолжать пополняться за счет параллельного импорта. Он также рассказал, что отечественные дилеры уже успешно находят варианты идеально совместимых запасных частей. Хотя сложно найти подходящие неоригинальные комплектующие для премиум-сегмента, с автомобилями экономкласса всё обстоит намного проще, уточнил эксперт.

«Возможно, постепенно будет налаживаться производство аналогов на территории нашей страны. То, что мы не сможем выпускать сами, будем ввозить по параллельному импорту. А вот вопрос возвращения крупных брендов пока остается открытым, так как зависит не только от их желания, но и от большого количества экономических, логистических и иных нюансов», — подытожил Иванский.

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По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, вслед за Toyota подобную схему могут использовать, например, Kia и Hyundai, не объявлявшие официально о приостановке поставок, а также автопроизводители, дочерние компании которых располагаются в России, — BMW, Audi и др.

В то же время в пресс-службе ГК «Автодом» «Известиям» сообщили, что ситуация с комплектующими в России стала лучше, чем в июне-июле 2022 года, и расходные материалы для технического обслуживания есть практически на все модели. Так, в наличии есть лобовые стекла, фары, бамперы.

«Гораздо лучше обстоят дела с моделями, которые производят на территории РФ. Наблюдаются некоторые трудности со сложными узлами: двигателями в сборе, головками блока цилиндров, агрегатами трансмиссии. Однако сроки поставок в таком случае могут достигать три месяца», — уточнили там.

Кроме того, в пресс-службе компании обратили внимание, что по-прежнему наблюдается непростая ситуация с кузовными запчастями: боковинами, панорамными крышами.

«Детали в таком случае приходится везти с помощью параллельного импорта. Это приводит к удорожанию и увеличению сроков поставок», — заключили там.

Ранее 20 января сообщалось, что, как узнали «Известия», концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце прошлого года возобновил прямые поставки запчастей в Россию. Речь идет о деталях, которые не подпали под санкции.

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