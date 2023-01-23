МИД Эстонии обязал российского посла покинуть страну

МИД Эстонии 23 января обязал российского посла покинуть страну одновременно с отъездом эстонского дипломата из Москвы.

«Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета. Это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России», — говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее в этот день в ответ на недружественные действия Таллина Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией. Причиной для такого шага в МИД РФ назвали тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении Москвы со стороны официального Таллина. Послу прибалтийского государства предписано покинуть российскую столицу до 7 февраля.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Таллин получил то, чего заслуживает.

11 января Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

Помимо сокращения численного состава посольства РФ в Таллине, власти Эстонии активно сносят в стране советские памятники. Так, 6 января сообщалось, что власти республики выделили на их демонтаж более €900 тыс.