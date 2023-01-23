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В Общественной палате уличили Байдена в желании поднять рейтинг при помощи Украины

Член Общественной палаты РФ Данюк: Байден хочет поднять свой рейтинг при помощи украинского конфликта
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Фото: Global Look Press/CNP/Julia Nikhinson
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Президент США Джо Байден может попытаться поднять свой рейтинг при помощи украинского конфликта. Таким мнением 23 января с «Известиями» поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Байден — самый непопулярный президент США за последнее время. Даже экс-глава Белого дома Дональд Трамп, учитывая какую медийную войну вели против него, имел большую поддержку, чем Байден», — сказал эксперт.

По его словам, это связано с несколькими причинами. Так, Байден не решил ни одной задачи, представленной в его избирательной кампании в 2020 году, «начиная с проблем экономического характера, заканчивая социальными».

«Как мы знаем, история с мигрантами Байденом до сих пор не решена. Не решена проблема зеленой энергетики. То есть, иными словами, Байден с точки зрения своих предвыборных обещаний не продемонстрировал ничего, в отличие, например, от того же Трампа, который всё-таки смог подписать несколько указов из основы своей избирательной кампании», — сказал Данюк.

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Член Общественной палаты отметил, что Байден изначально был «компромиссной фигурой», за него голосовали только потому, что не оставалось выбора — либо Трамп, либо хоть кто-то другой. В данном случае Байден стал «хоть кем-то другим».

Кроме того, по мнению эксперта, медийный образ Байдена оставляет желать лучшего.

«Байден с точки зрения медийной картинки не представляет какой-либо ценности, потому что явно имеет проблемы со здоровьем, с памятью. Он постоянно попадает в неловкие ситуации. Это в любом случае будет оказывать влияние на общественное мнение», — пояснил Данюк.

Он указал на то, что когда глава государства «явно физически не здоров, явно имеет проблемы с публичными выступлениями», то «что уж говорить о решении каких-то глобальных проблем».

«Поэтому для Байдена сейчас важно продемонстрировать хоть какой-то успех. Я не исключаю, что главной задачей этого успеха будет ситуация на Украине, он привяжет свою будущую избирательную кампанию именно с этим. Но ситуация достаточно рисковая. Однако другого выхода у него просто не остается», — заключил Данюк.

Накануне американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что отстранение американского президента от должности могло бы стать универсальным решением всех глобальных проблем.

19 января стало известно, что рейтинг общественного одобрения Байдена установился на близкой к рекордно низкой отметке — 40%.

До этого, в октябре 2022-го, Fox News опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.

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