Врач перечислила необходимые зимой витамины

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала, что для хорошего самочувствия зимой необходимо восполнять баланс витаминов и микроэлементов в организме.

В беседе с изданием «Абзац» в понедельник, 23 января, специалист отметила, что стоит обратить внимание на продукты с содержанием витамина С. Это могут быть замороженные ягоды клюквы, земляники, черники, голубики, а также замороженные овощи.

Кроме того, витамин С содержится в квашеной капусте и отваре шиповника, цитрусовых. Если принимать его дополнительно, то важно помнить, что максимально допустимая доза — 500 мг в сутки. И то дозу желательно разделить на два-три приема, подчеркнула врач.

Также в холодное время года, по словам Тараско, важны жирорастворимые витамины А, Е, К, участвующие в обменных и иммунных реакциях, обновлении клеток кожи, функционировании эндокринной системы. Натуральными источниками этих витаминов являются орехи, растительные масла, жирная морская рыба. Доза также должна быть профилактическая.

Тараско отметила, что в растительных маслах и жирной рыбе содержится омега-3. Ее можно получать как из продуктов питания, так и выбрать в синтетической форме.

Ранее в этот день заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев рассказал о последствиях избытка витамина А. Он отметил, что не стоит принимать добавки без консультации со специалистом. Передозировка витамина А может привести к токсическому гепатиту, отмечает телеканал «360». Витамин D, витамин E — жирорастворимые витамины, которые могут накапливаться и вызывать неблагоприятные лекарственные реакции.

20 января кандидат медицинских наук, терапевт Clean Сlinic Дмитрий Бобрышев рассказал, что при неконтролируемом употреблении БАДов есть риск отравления. Также это может привести к нарушению режима сна и другим неприятным последствиям, пишет Life.ru.

В январе 2022 года диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала о безопасном способе приема витаминов. По словам специалиста, поливитаминные комплексы специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, и их, по ее словам, можно принимать по собственной инициативе. К препаратам, содержащим лишь один витамин, следует относиться с большей осторожностью, поскольку такие средства могут иметь противопоказания.

Матыскина предупредила, что ошибки в дозировке моновитаминов могут привести к нежелательным последствиям. Принимать подобные препараты надо лишь с одобрения врача, отмечает телеканал «Звезда».

Врач также указала на то, что многие витамины не сочетаются друг с другом, а человеку без соответствующего образования будет непросто разобраться в таблицах совместимости различных веществ.

Запивать витамины, по словам специалиста, можно только водой. Другие напитки не подходят для этих целей.

В конце декабря диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24» об опасности бесконтрольного приема витамина С. По словам специалиста, зачастую это чревато болевыми ощущениями в области живота и рвотой, а также отеком Квинке и появлением кожных высыпаний. Врач пояснила, что передозировка может наступить лишь в случае употребления витамина С в таблетках, поэтому не стоит убирать из рациона продукты, содержащие его в своем составе, пишет Pravda.Ru.