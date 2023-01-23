Два человека пострадали в ДТП с трактором в Саратовской области

Автомобиль «Газель» столкнулся с трактором в Саратовской области. Два человека получили травмы.

Авария произошла 22 января в Аркадаке. По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель «Газели» допустил столкновение с трактором «Беларус», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

Травмы получили пассажиры 24 и 57 лет. С различными травмами они госпитализированы. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее в этот день сообщалось о столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Тамбовской области. Травмы получили четыре человека, в том числе десятилетний ребенок.