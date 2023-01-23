Четыре человека пострадали при ДТП в Тамбовской области

Четыре человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Тамбовской области. Пострадавших доставили в больницу Мичуринска.

Авария произошла на автодороге «Каспий» на территории Никифоровского района. По данным ГИБДД, 26-летняя женщина — водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате легковушка столкнулась с ВАЗ-21099. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Водитель второй машины, а также его пассажиры — 39-летняя женщина и десятилетний ребенок — получили травмы. Также пострадал 17-летний пассажир «Лады».

В Ростовской области автомобиль Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в машину такси. Водитель иномарки погиб. Водитель, два пассажира такси, а также ребенок, находившийся в салоне Hyundai, получили травмы.