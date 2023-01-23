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В Царицыно проведут капремонт светодинамического фонтана

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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В парке музея-заповедника «Царицыно» на юге Москвы проведут капитальный ремонт музыкального светодинамического фонтана. Об этом в понедельник, 23 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, фонтан пользуется популярностью у горожан и считается одной из самых красивых достопримечательностей. Фонтан запустили в 2007 году, когда парк был открыт после масштабной реконструкции.

В ходе эксплуатации за последние годы появились разрушения покрытия парапетов и чаши. Кроме того, необходима замена насосов и другого оборудования. Также специалистам предстоит обновить сложнейшие акустическую и электронную системы управления, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков отметил, что ремонт завершится весной к старту сезона фонтанов, уточняет «Москва 24». В ходе работ специалисты комплекса городского хозяйства полностью заменят электронную систему управления фонтаном, акустическую систему и усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование, системы электро- и водоснабжения. Также будет обновлена гранитная облицовка чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения.

Всего заменят свыше 4 тыс. галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 км подводного кабеля. Также будут установлены охранно-пожарная сигнализация и новые системы видеонаблюдения.

Работать специалисты будут внутри технологических укрытий — «тепляков». Тяжелые строительные материалы и оборудование доставят к сооружению специальным самоходным паромом.

Качество работы фонтана после ремонта улучшится. Новое оборудование и инженерные коммуникации добавят яркости цветов, динамики и разнообразия эффектов, пишет РИАМО.

В октябре московские фонтаны подготовили к зиме. В течение зимы специалисты готовят фонтаны к новому сезону: проверяют и ремонтируют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, монтируют щиты управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, проводят профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

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