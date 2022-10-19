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Московские фонтаны подготовили к зиме

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Евгений Самарин
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Фонтаны в Москве подготовили для консервации в преддверии зимы. Об этом в среду, 19 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, консервация фонтанов включает целый комплекс работ. Специалисты комплекса городского хозяйства сливают воду, очищают скульптуры, чаши и оборудование, промывают сооружения, затем демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируют заглушки, отмечает сайт kp.ru.

«Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Заммэра отметил, что в течение зимы специалисты готовят фонтаны к новому сезону: проверяют и ремонтируют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, монтируют щиты управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, проводят профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Следить за фонтанами зимой будут порядка 350 специалистов, пишет «Москва 24». Они же будут очищать фонтаны и территорию возле них от снега и наледи.

Сезон работы фонтанов в Москве завершился 1 октября. По словам Бирюкова, в столице насчитывается порядка 600 фонтанов.

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