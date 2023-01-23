Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

В Кремле оценили данные о складировании Киевом вооружений на территориях АЭС

Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с главой МАГАТЭ Гросси
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация о складировании западных боеприпасов на территории украинских АЭС указывает на актуальность возможной встречи президента России Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, однако в ближайшем будущем планов о проведении такой встречи нет. Об этом 23 января рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Рамочное оглашение: как Москва видит возможные договоренности по ЗАЭС
И почему МАГАТЭ не обвиняет в обстрелах станции ни одну из сторон

«До сих пор такой встречи в планах у президента нет, но в то же время вы знаете, что президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией. Это чрезвычайно важно. Появление этой информации еще раз подчеркивает актуальность такого контакта. Именно к этой информации предстоит привлечь внимание собеседников по линии МАГАТЭ», — отметил он.

Песков также добавил, что между МАГАТЭ и российской стороной продолжает диалог на экспертном уровне.

Ранее в этот день в Службе внешней разведки (СВР) сообщили о том, что у властей России имеются достоверные данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) складируют на территории ряда АЭС предоставляемые западными странами боеприпасы и вооружение. Отмечается, что речь идет о размещении на территории АЭС боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, западных боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также о крупнокалиберных артиллерийских боеприпасах

До этого, 16 января, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что на Южно-Украинской АЭС создана миссия агентства. По его словам, МАГАТЭ организовала миссию на АЭС для того, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта в стране. В тот же день Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023