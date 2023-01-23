В Кремле оценили данные о складировании Киевом вооружений на территориях АЭС

Информация о складировании западных боеприпасов на территории украинских АЭС указывает на актуальность возможной встречи президента России Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, однако в ближайшем будущем планов о проведении такой встречи нет. Об этом 23 января рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«До сих пор такой встречи в планах у президента нет, но в то же время вы знаете, что президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией. Это чрезвычайно важно. Появление этой информации еще раз подчеркивает актуальность такого контакта. Именно к этой информации предстоит привлечь внимание собеседников по линии МАГАТЭ», — отметил он.

Песков также добавил, что между МАГАТЭ и российской стороной продолжает диалог на экспертном уровне.

Ранее в этот день в Службе внешней разведки (СВР) сообщили о том, что у властей России имеются достоверные данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) складируют на территории ряда АЭС предоставляемые западными странами боеприпасы и вооружение. Отмечается, что речь идет о размещении на территории АЭС боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, западных боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также о крупнокалиберных артиллерийских боеприпасах

До этого, 16 января, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что на Южно-Украинской АЭС создана миссия агентства. По его словам, МАГАТЭ организовала миссию на АЭС для того, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта в стране. В тот же день Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов.