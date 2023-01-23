Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС

У властей России имеются достоверные данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) складируют на территории ряда АЭС предоставляемые западными странами боеприпасы и вооружение. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В Служ­бу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на терри­ториях атомных электростанций», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что речь идет о размещении на территории АЭС боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, западных боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также о крупнокалиберных артиллерийских боеприпасах.

«Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случатся по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву», — указали в пресс-службе, добавив, что об этом свидетельствует молчаливое поощрение западными странами ударов ВСУ по Запорожской АЭС.

В СВР также отметили, что подобные действия схожи с теми методами, которые используют международные террористы, однако в данной ситуации действия ВСУ угрожают жизням сотен тысяч жителей Европы.

«Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов», — резюмировали в СВР.

Ранее, 16 января, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что на Южно-Украинской АЭС создана миссия агентства. По его словам, МАГАТЭ организовала миссию на АЭС для того, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта в стране. В тот же день Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов.

До этого, 13 января, депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что на Киев придется надавить, если он откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на атомных электростанциях, поскольку вопрос ядерной безопасности касается всей Европы.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных дипломатов сообщила, что Гросси планирует разместить инспекторов агентства на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины.