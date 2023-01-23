Сроки ремонта Казанского моста во Владивостоке увеличили

Во Владивостоке сдвинули сроки ремонта Казанского моста. Работы завершат в третьем квартале 2023 года. Изначально это планировалось сделать в конце 2022 года.

Причиной переноса сроков стали неучтенные кабели, которые обнаружил подрядчик на месте работ. Из-за этого возникла необходимость переработки проектных решений и внесения изменений в проектную документацию для усиления несущих конструкций.

Кроме того, из-за мороза затруднено выполнение работ по внешнему армированию пролетных строений, устройству тротуарного настила и укладке асфальтобетонного покрытия, пишет ИА PrimaMedia.

Специалисты регионального дорожного хозяйства в декабре 2020 года, проведя тщательную экспертизу, приняли решение о полном запрете проезда по мосту большегрузного транспорта. Позже на мосту поставили бетонные блоки, что привело к заторам.

Vostokmedia отмечает, что в Приморском крае в 2023 году планируется отремонтировать 15 мостов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В январе продолжается процесс заключения контрактов.

В основном объекты, нуждающиеся в ремонте, располагаются в шести муниципалитетах. Наиболее масштабные работы планируются в Шкотовском районе. Там необходимо отремонтировать пять мостов на трассе Артем — Находка — порт Восточный.