Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 23 января показал работу российских артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Расчет «Акации» сейчас на огневой позиции. Они получили задачу, цель, делают корректировки. 20 секунд и снаряды полетят на голову неонацистам», — рассказал Польшаков.

Как отметил корреспондент, после отработки по целям расчету срочно необходимо делать так называемый перекат, поскольку в скором времени орудия ВСУ могут открыть ответный огонь.

«В основном по опорным пунктам сейчас работаем, чтобы они залегли, и пехота смогла тоже занять опорные пункты без огня противника», — рассказал командир батареи с позывным «Патриот».

Также военнослужащий отметил, что ВСУ подтягивают свои резервы, но российские артиллеристы стараются их уничтожать.

Накануне «Известия» узнали, что российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и радиолокационную станцию украинских войск в селе Садовом под Херсоном. По данным представителя экстренных служб региона, также были ликвидированы восемь украинских военных, еще девять получили ранения.

В этот же день командир одного из батальонов ВС РФ с позывным «Аскольд» рассказал «Известиям» о боях против ВСУ в районе Кременной. Взаимный обмен артснарядами происходит на небольшой дистанции: минимальное расстояние — 50 м, максимальное — 200 м. По словам «Аскольда», его сослуживцы уверенно лидируют в этой дуэли: противник не выдерживает такого напора и постепенно отходит.

До этого, 20 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как российские артиллеристы наносят мощные удары из гаубиц Д-20 по пехоте ВСУ в Марьинке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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