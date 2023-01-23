Расчет САУ «Акация» отработал по позициям украинских боевиков
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 23 января показал работу российских артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Расчет «Акации» сейчас на огневой позиции. Они получили задачу, цель, делают корректировки. 20 секунд и снаряды полетят на голову неонацистам», — рассказал Польшаков.
Как отметил корреспондент, после отработки по целям расчету срочно необходимо делать так называемый перекат, поскольку в скором времени орудия ВСУ могут открыть ответный огонь.
«В основном по опорным пунктам сейчас работаем, чтобы они залегли, и пехота смогла тоже занять опорные пункты без огня противника», — рассказал командир батареи с позывным «Патриот».
Также военнослужащий отметил, что ВСУ подтягивают свои резервы, но российские артиллеристы стараются их уничтожать.
Накануне «Известия» узнали, что российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и радиолокационную станцию украинских войск в селе Садовом под Херсоном. По данным представителя экстренных служб региона, также были ликвидированы восемь украинских военных, еще девять получили ранения.
В этот же день командир одного из батальонов ВС РФ с позывным «Аскольд» рассказал «Известиям» о боях против ВСУ в районе Кременной. Взаимный обмен артснарядами происходит на небольшой дистанции: минимальное расстояние — 50 м, максимальное — 200 м. По словам «Аскольда», его сослуживцы уверенно лидируют в этой дуэли: противник не выдерживает такого напора и постепенно отходит.
До этого, 20 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как российские артиллеристы наносят мощные удары из гаубиц Д-20 по пехоте ВСУ в Марьинке.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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