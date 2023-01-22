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Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
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Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной

Боец «Аскольд» рассказал о боях против ВСУ в районе Кременной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы противостоят формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 22 января, рассказал «Известиям» командир одного из батальонов ВС РФ с позывным «Аскольд».

«Мы подавляем все их огневые точки, и их намерения по переходу в наступление обречены на провал», — поделился он.

«Теперь мы залпы слышим часто»
На передовой в Сватово «Известия» увидели, чем живет город и как устроены брошенные украинскими войсками укрепрайоны

Взаимный обмен артснарядами происходит на небольшой дистанции: минимальное расстояние — 50 м, максимальное — 200 м. По словам «Аскольда», его сослуживцы уверенно лидируют в этой дуэли: противник не выдерживает такого напора и постепенно отходит. Что касается диверсионно-разведывательных групп, их оперативно вычисляют и уничтожают на месте.

19 января Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Уточняется, что украинские силы зашли на окраины Сватовского района с целью там закрепиться, но наткнулись на сопротивление артиллерии РФ.

Ранее, 13 января, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о значении активизации боев под Кременной. По его словам, украинское командование давно поставило перед своими войсками задачу захвата Кременной. Это ключевой город на подступах к знаменитому треугольнику из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, за который ожесточенные бои продолжались все прошлые весну и лето.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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