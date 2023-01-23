Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Приморье более 110 тыс. человек остались без электричества из-за аварии
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР
Мир
В Германии выразили опасения из-за упадка благосостояния
Мир
Американские военнослужащие взяли в плен трех членов ИГ в Сирии
Мир
В Италии усомнились в способности ЕС передать Киеву достаточно танков
Общество
Россия после выхода из СЕ выплатила €4,65 млн по решениям ЕСПЧ
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях с КНР и ЮАР
Культура
Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла на 2 млрд
Мир
Писательница из США указала на империализм антироссийских взглядов
Экономика
Арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%
Мир
Зеленский заявил о неспособности десятков танков изменить ситуацию
Происшествия
Девять рейсов задержали в Южно-Сахалинске из-за непогоды
Сюжет:

«Известия» узнали о болезни астронавтов США во время покорения Луны

Рассекреченные советские документы свидетельствуют о болезни астронавтов США во время покорения Луны
0
Фото: Commons.wikimedia.org/NASA/Alan Bean
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астронавты американских космических миссий «Аполлон-10» и «Аполлон-12» испытывали проблемы со здоровьем, следует из рассекреченных советских документов, с которыми удалось ознакомиться «Известиям».

«Наши скафандры всегда отличались от американских»
Директор Музея космонавтики им. Циолковского Наталья Абакумова — о новых экспонатах, Гагарине-строителе и подарке с Луны

Перед миссией высадки на Луну в 1969 году американский пилотируемый космический корабль совершил «генеральную репетицию» — восьмидневный «Аполлон-10». В экипаж входило трое астронавтов — командир Томас Стаффорд, пилот командного модуля Джон Янг и пилот лунного модуля Юджин Сернан.

Именно их переговоры с базой на Земле (Хьюстон) и содержатся во фрагментах документов, с которыми источник из ракетно-космической отрасли ознакомил «Известия». Подлинность документа изданию подтвердил руководитель проекта, который управлял группой советских специалистов, занимавшихся перехватом радио- и телетрансляций с «Аполлонов», включая те, что шли непосредственно с Луны.

Из этих переговоров следует, что у астронавтов возникали проблемы со здоровьем.

«Это чихание и кашель длятся три дня, мы должны что-нибудь сделать с этим. Прополоскать — и всё в порядке. Это какое-то раздражение и зуд», — говорит один из участников полета.

Похожие на простуду симптомы возникали у астронавтов и во время миссии «Аполлон-12», в ходе которой в 1969 году люди второй раз в истории совершили посадку на поверхность Луны.

Миссия длилась десять дней, в экипаж входили Чарльз Конрад — командир, Ричард Гордон — пилот командного модуля, Алан Бин — пилот лунного модуля. Уже спустя четыре дня полета один из астронавтов жаловался на здоровье, указано во фрагментах документов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Между небом и Луной: чем болели астронавты во время миссии «Аполлон-12»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023