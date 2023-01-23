«Известия» узнали о болезни астронавтов США во время покорения Луны

Астронавты американских космических миссий «Аполлон-10» и «Аполлон-12» испытывали проблемы со здоровьем, следует из рассекреченных советских документов, с которыми удалось ознакомиться «Известиям».

Перед миссией высадки на Луну в 1969 году американский пилотируемый космический корабль совершил «генеральную репетицию» — восьмидневный «Аполлон-10». В экипаж входило трое астронавтов — командир Томас Стаффорд, пилот командного модуля Джон Янг и пилот лунного модуля Юджин Сернан.

Именно их переговоры с базой на Земле (Хьюстон) и содержатся во фрагментах документов, с которыми источник из ракетно-космической отрасли ознакомил «Известия». Подлинность документа изданию подтвердил руководитель проекта, который управлял группой советских специалистов, занимавшихся перехватом радио- и телетрансляций с «Аполлонов», включая те, что шли непосредственно с Луны.

Из этих переговоров следует, что у астронавтов возникали проблемы со здоровьем.

«Это чихание и кашель длятся три дня, мы должны что-нибудь сделать с этим. Прополоскать — и всё в порядке. Это какое-то раздражение и зуд», — говорит один из участников полета.

Похожие на простуду симптомы возникали у астронавтов и во время миссии «Аполлон-12», в ходе которой в 1969 году люди второй раз в истории совершили посадку на поверхность Луны.

Миссия длилась десять дней, в экипаж входили Чарльз Конрад — командир, Ричард Гордон — пилот командного модуля, Алан Бин — пилот лунного модуля. Уже спустя четыре дня полета один из астронавтов жаловался на здоровье, указано во фрагментах документов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Между небом и Луной: чем болели астронавты во время миссии «Аполлон-12»