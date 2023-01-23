Вильфанд пообещал аномальное потепление в нескольких регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 23 января рассказал, что в конце недели сразу в нескольких регионах России прогнозируется температура на 8–12 градусов выше климатической нормы

«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8–10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10–12 градусов выше нормы — Нижегородская, Кировская области, Пермский край. Впечатляющие аномалии», — сказал он ТАСС.

Также Вильфанд отметил, что к концу недели в центральных и южных районах Красноярского края температура будет на 12 градусов выше нормы.

Он объяснил, что аномальное тепло в регионах связано с воздушными массами из Атлантики.

По словам Вильфанда, в Центральном федеральном округе также прогнозируется теплая погода с 23 по 29 января.

Накануне Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидаются солнце и морозы до 3–7 градусов днем. До 25 января температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы. После чего он приблизится к своему нормальному значению, отметил метеоролог.

21 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в следующие два месяца в столице и остальной части Центральной России сильных морозов не ожидается. Он также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.