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Вильфанд пообещал солнечную погоду в Москве с 23 января

Вильфанд: в Москве в начале следующей недели ожидается солнечная погода и до минус 3-7
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 22 января рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидается солнце и морозы до 3–7 градусов днем.

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«В начале следующей недели прогнозируется вполне комфортная погода. Температура понизится, но это не будут сильные морозы. Ветер ожидается слабый, солнце будет проглядывать, осадков не прогнозируется. Погода будет значительно веселее. Последний раз много солнца было на Рождество», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд отметил, что днем 23 января прогнозируется 1–3 градуса мороза, 24 января температура воздуха составит 1–6 градуса мороза, 25 января — 2–7 градусов мороза.

По его словам, до 25 января температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы. После чего он приблизится к своему нормальному значению.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в следующие два месяца в столице и остальной части Центральной России сильных морозов не ожидается. Он также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.

Ранее, 20 января, руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал ясную и морозную погоду в Москве. По его словам, вся следующая неделя в Москве будет солнечной, с небольшим морозом в пределах –10 градусов.

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