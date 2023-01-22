Почем подиум для народа: как русские звезды прорывались на VIP-концерт в Дубае

В Дубае в ночь на 22 января состоялось торжественное открытие роскошного отеля Atlantis The Royal, строительство которого обошлось в $1,5 млрд. На закрытой вечеринке по этому поводу пела Бейонсе — ее первое за четыре года появление на сцене обошлось организаторам в $24 млн. Билеты на мероприятие не продавались. Попасть на него можно было, лишь получив пригласительный или купив его с рук, причем цены доходили до $150 тыс. Из российских звезд на вечеринке были замечены Нюша и Клава Кока. Кому еще удалось побывать на самом закрытом светском мероприятии января и как прошел этот вечер — в материале «Известий».

Миллиарды за метры

Блестящее во всех смыслах общество собралось в ночь с 21 на 22 января в Дубае, чтобы своими глазами оценить роскошь нового отеля Atlantis the Royal Resort & Residences. Его строительство, по данным арабских СМИ, обошлось в $1,5 млрд. Попасть на закрытое мероприятие со звездами А-класса хотелось многим, но для этого необходимо было иметь пригласительный билет. Впрочем, светские каналы в соцсетях утверждали, что «проходки» можно было и купить. Цены на них доходили до $150 тыс.

В числе приглашенных российских звезд на церемонии были певицы Ханна, Нюша, Клава Кока, продюсер Пашу, блогеры Карина Нигай, Ида Галич, телеведущая Виктория Лопырева. Среди зарубежных — модель Кендал Дженнер, актрисы Ребел Уилсон, Холли Бейли, самая популярная бьюти-блогер Ближнего Востока Худа Каттан и многие другие.

К приглашенным относились с особым трепетом: к их услугам были роскошные ужины, услуги стилистов и визажистов, спа-программы.

Почем подиум для народа Певица Клава Кока Фото: Getty Images/Jeff Spicer

Главный хит отеля — крупнейший в мире аквариум с медузами. А из панорамного бассейна на крыше открывается вид на Персидский залив и искусственный остров Пальма Джумейра, на котором и построен отель.

К созданию The Royal Atlantis были подключены всемирно известные дизайнеры и архитекторы. 46-этажное здание в виде наложенных друг на друга блоков из стали, стекла и бетона — воплощение проекта архитектурного бюро Kohn Pedersen Fox Associates. Внутренние интерьеры выполнены по проектам парижского дизайнера Сибилла де Маржери и бюро GA Design.

В отделке применялись материалы, подчеркивающие статус постояльцев отеля: сусальное золото, натуральная кожа, мрамор и фарфор. Самый дешевый номер в отеле в феврале обойдется в 103 тыс. рублей за сутки. Столь высокий ценник оправдывается невероятной роскошью и сервисом.

В социальных сетях певица Ханна показала, что в уборной ее номера были бокс с позолоченными зубными щетками и предметами гигиены, подарками от бренда Valentino.

Также VIP-гостям подарили уникальные браслеты, которые давали доступ во все рестораны и локации на территории отеля. Казалось бы, наших звезд сложно удивить деликатесами и подачей блюд, но нет. Певица Нюша с восторгом снимала (контент размещен в Instagram — принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) завтраки в отеле, на заднем фоне те же эмоции разделял и ее муж.

Почем подиум для народа Блогер Карина Нигай Фото: Getty Images/Jeff Spicer

Ханна также не осталась равнодушной к изысканным блюдам ресторанов отеля и восхищенно публиковала (контент размещен в Instagram — принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) подачу каждого гастрономического шедевра. Интересно, факт того, что селебрити не оплачивали счета, повлиял на восторженные отзывы?

В отеле можно не только остановиться в качестве гостя, но и приобрести себе в собственность жилье. Например, апартаменты площадью 1579 кв. м стоят порядка $50 млн (3,4 млрд рублей).

Конкуренцию роскоши Atlantis The Royal в 2023 может составить разве что открытие в том же Дубае отеля в форме Луны — Moon Resort. Стоимость проекта оценивается в $5 млрд.

Сменяя наряды

Главным событием всего ивента стал концерт. Вместо привычной красной дорожки была постелена ярко-синяя, что дало повод звездам из России грустно пошутить, ведь именно такой была многие годы дорожка на «Кинотавре» в Сочи. Всеобщее внимание приковала к себе хозяйка вечера — Бейонсе. Певица, которая не выступала аж с 2018 года, показала феерический перформанс с завораживающими спецэффектами.

Модный дом Atelier Zuhra выступил дизайнером наряда звезды. Для прохода по ковровой дорожке и начала шоу Бейонсе выбрала себе эффектное ярко-золотое платье ручного пошива, которое выгодно подчеркивало ее фигуру.

Почем подиум для народа Бейонсе Фото: Getty Images/Mason Poole/Parkwood Media

Снимать выступление поп-дивы запретили. Гостям раздали специальные белые чехлы, в которые они должны были положить свои смартфоны. Большинство звезд покорно послушались, чтобы не гневать охрану. Однако не прошло и получаса, как появились смельчаки, которые на свой страх и риск подняли камеры. Миф о запрете съемки был развеян, все дружно начали доставать гаджеты, снимать все подряд и выкладывать в соцсети.

Певица устроила невероятной красоты шоу, сменяя один образ за другим чуть ли не после каждого номера. На сцене выступало порядка 100 танцоров, что делало каждую композицию невероятно эффектной. Выход певицы на сцену обошелся организаторам в весьма внушительную сумму в $24 млн. Закрыла шоу Бейонсе легендарной песней Drunk In Love, танцуя между фонтанами, которые обливали ее водой.

Примечательно, что изначально организаторы планировали пригласить на открытие Дженнифер Лопес, которая успела приготовить под мероприятие уникальную программу. Однако в декабре 2022 года стало известно, что хедлайнером станет Бейонсе. Причину замены так и не назвали.