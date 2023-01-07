Если звезды отдыхают: куда съездили российские селебрити на праздники

Александр Емельяненко привез на арабский курорт землю из России. Анфиса Чехова устроила цифровой детокс по-мексикански. Деревянко занимается спортом на Самуи. После новогодних корпоративов звезды шоу-бизнеса устремились ближе к солнцу. «Известия» изучили соцсети актеров, музыкантов, спортсменов и узнали, где этой зимой знаменитости искали для себя райские уголки.

Ирина Безрукова в Таиланде

В топе популярных мест для отдыха у россиян — по-прежнему Таиланд. Актриса театра и кино Ирина Безрукова несколько дней провела с друзьями на Пхукете. Радовала себя гастрономическими удовольствиями: ела местные фрукты и необычные блюда. Побывала на термальных источниках. А после артистка отправилась на Самуи. Признается, что «хочет побыть в гармонии с собой и отдохнуть от московского ритма».

— Здесь цветут цветы, вокруг пальмы, прекрасное море, невероятные ландшафты, вкусная экзотическая еда. Поездка на этот остров — это мой подарок мне самой, — рассказала «Известиям» Ирина Безрукова. Я хочу перезагрузить мозг. Было очень много работы. Я работаю головой. У меня и впереди много планов. И хотелось продышаться, хотелось тепла, солнца, цветов, моря, вкусной еды, прекрасного настроения, легкой одежды, босиком ходить по траве, по пляжу, по песку, расслабляться. И здесь я еще хожу на медитацию, практикую осознанность, нахождение в моменте.

Деревянко на Самуи

На Самуи отправился и актер Павел Деревянко вместе с дочкой Варварой. На своей странице артист рассказал, что они с трудом привыкают к другому часовому поясу. Тем не менее Деревянко активно занимается спортом.

Ксения Бородина и тайские слоны

В Таиланде сейчас и телеведущая Ксения Бородина. Она отправилась туда с мамой и дочками. О путешествии теледива подробно рассказывает в блоге: показывает подписчикам виллу, где остановилась семья, пляжи, необычную еду и местную фауну. В списке впечатлений — кормежка слонов.

Звездная Москва в Дубае

Уже не первый год артисты из России съезжаются на праздники в Дубай. Многие — по работе: 31 декабря там прошло большое шоу с участием звезд российской эстрады, среди которых была группа «Иванушки International». А потом и рэпер Баста добрался до курорта. Некоторые же из года в год выбирают Дубай только для отдыха, не обременяя себя заработками на концертах. Фотографиями и видео с курорта в соцсетях активно делятся модель Анна Калашникова, актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская.

Актриса Кристина Асмус тоже на праздники рванула в Дубай, чтобы встретить там 2023 год.

— Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая, — поделилась Асмус в блоге.

В Эмиратах сейчас и российский боец смешанных единоборств и бокса Александр Емельяненко. Туда он отправился с женой Полиной в свадебное путешествие: они расписались в конце 2022 года.

— У нас не было свадебного путешествия. Так получилось, что и по работе, и по отдыху, и по очень многим вещам мы уезжаем в Дубай на море в свадебное путешествие, — рассказал Емельяненко «Известиям» незадолго до поездки.

На чужбину спортсмен приехал с напоминанием соотечественникам о родине: привез землю из России и рассыпал ее по песку.

Анфиса Чехова и цифровой детокс в Мексике

Телеведущая Анфиса Чехова решила устроить отдых от телефона и социальных сетей. Перед этим вышла на связь из Мексики с зажигательными танцами на побережье и сообщила подписчикам, что устала и не помнит, когда в последний раз наслаждалась этим миром, не думая о контенте.

Лариса Долина на Мальдивах

Народная артистка России Лариса Долина — тоже в ритме танца, но на Мальдивах. На своей странице в социальной сети она написала, что это «долгожданный отдых».

Волочкова в шпагате на островах

Пребывает на тропических островах сейчас и балерина Анастасия Волочкова. Купается в бирюзовой воде, в лучах солнца и цветах — персонал отеля встретил артистку белыми розами, о чем она поспешила рассказать в блоге. По традиции показала подписчикам и свой знаменитый шпагат. Фотографий жениха Анастасии, с которым она собиралась после отпуска сыграть свадьбу, пока в ленте танцовщицы нет, зато есть ряд откровенных фото с ней самой.

Андрей Бурковский в Америке

Бывший игрок КВН, а ныне звезда МХТ и телесериалов актер Андрей Бурковский на своей странице в социальной сети выложил семейное фото на фоне голливудских холмов и сообщил, что отправляется в американское путешествие. Больше пока вестей от него оттуда не было.

Марина Александрова в Марокко

Необычное направление выбрала актриса театра и кино Марина Александрова — Марокко. На странице в социальной сети она публикует красочные снимки из городов Фес и Касабланка. В описании рассуждает, какое это счастье видеть разнообразие мира, и благодарит Дедушку Мороза за подарок.

Бузова познакомилась с культурой Армении

У Ольги Бузовой сразу после Нового года выдалась насыщенная культурная программа. Она приехала в Армению по работе, но перед этим успела посетить столько достопримечательностей, что по stories в аккаунте теледивы подписчики могли составить себе туристический маршрут по стране на несколько дней. В Ереване бывшая участница «Дома-2» посетила комплекс «Каскад» и прогулялась по площади Республики, полюбовалась на Арарат, съездила в храм Гарни, прокатилась на лодке по озеру Севан. И это еще не конец.

Эвелина Бледанс в культурной столице

Не все звезды российского шоу-бизнеса уехали на январские праздники за границу. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс сейчас отдыхает в Санкт-Петербурге. В первые дни января много гуляла по городу, ходила в Мариинку на «Свадьбу Фигаро», любовалась дворцами и парками в Пушкине.

— Я нахожусь в одном из любимых городов. Я закончила здесь театральный институт. Здесь я как будто снова отправляюсь в юность и, конечно, в эту волшебную сказку, — рассказала она «Известиям». — Такого города нет на всем земном шаре. Даже прогуливаясь по улицам, получаешь уже огромное удовольствие и наполняешься хорошим эмоциональным фоном.

А вот уже после праздников, 10 января, Бледанс собирается в тур-ретрит на Бали.

— Это тур-ретрит, в котором я являюсь творческим вдохновителем. На острове ты вдали от всех мировых проблем. Ты с природой, со всякими магическими шаманами, великолепными водопадами и джунглями. Я планирую собирать женщин, которым тяжело, которые чувствуют, что они на исходе своих сил. А именно так сейчас чувствую себя я, — поделилась с «Известиями» Эвелина. — Это не будет отдых с коктейлем у пляжа в красивом отеле, как раньше я любила посещать Бали. Сейчас это разные необычные места, где нам будет хорошо находиться после больших эмоциональных и физических встрясок, которые произошли за этот год.

ST заряжается энергетикой Байкала

Рэпер ST тоже путешествует по России. Он отправился на Байкал. В блоге артист признался, что каждый раз влюбляется в местные красоты с новой силой.