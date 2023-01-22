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Боррель заявил о преодолении Евросоюзом энергозависимости от России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Евросоюз преодолел энергетическую зависимость от России. Об этом 21 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Теперь взаимозависимость — это оружие для конфликта, и мы вносим радикальные изменения: за несколько месяцев мы упразднили энергетическую зависимость от России, которую мы создавали годами», — сказал он газете El Diario.

По его словам, Европа подошла к опровержению гипотезы о том, что взаимная экономическая зависимость позволяет регионам избегать конфликтов. Теперь, заявил Боррель, взаимозависимость не обеспечивает мира, а является уязвимостью, которой может воспользоваться противник.

Дипломат отметил, что сейчас пик цен на энергоносители пройден и ситуация возвращается к докризисному уровню.

«Поэтому напряженность на энергетическом рынке уже нельзя объяснить происходящим на Украине. Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения между ценами на газ и электричество. Я надеюсь, что мы скоро выступим с предложением исправить это», — добавил Боррель.

22 января директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин указал на то, что обвинения со стороны Германии в адрес России в связи с отказом от поставок ресурсов безосновательны, так как Москва заинтересована в торговле энергоносителями.

Ранее, 19 января, в интервью Би-би-си министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что ФРГ якобы больше не зависит от российских энергоресурсов, и рассказал, что страна открыла угольные электростанции, увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других государств.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале уточняется, что, после того как Европа перестала импортировать у РФ энергоносители, европейские страны стали вынуждены закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего энергоресурс обходится им гораздо дороже.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции.

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