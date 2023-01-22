Политолог допустил вероятность раскола в Германии из-за поставок танков Киеву

В немецкой политике существует вероятность раскола в связи с нежеланием части страны следовать американскому курсу. Об этом 22 января заявил «Известиям» политолог Владимир Киреев.

«Поставки танков из Германии на Украину являются сложной темой для ФРГ по причине того, что здесь сталкиваются не просто две–три парламентские фракции с разными концепциями внешней политики: европейской и восточной. Эти политики тесно взаимосвязаны. Восточная политика, которую проводит современное германское правительство, фактически является не в интересах Германии, а в интересах США», — рассказ он.

По его словам, на определенном этапе в 2022 году атлантическая солидарность возобладала в умах немецких политиков, она выглядела безальтернативной, потому что «существует единство Запада, единство либеральных ценностей, как они их себе представляют».

«А есть вторая позиция, которая говорит, что у Германии есть собственные интересы в том, чтобы формировать общую европейскую идентичность, субъектность, по большому счету создавать общий европейский субъект, центром которого будет Германия и немецкая элита, а немецкая экономика будет выигрывать от этой политики», — утверждает специалист.

Киреев отметил, что для того, чтобы Европа имела субъектность, необходима лояльность восточного соседа, то есть России, потому что она обладает большим количеством ресурсов, таких как нефть, газ, рынки, пространство и вооруженные силы, которые делают европейское пространство завершенным.

«Конфликт на Украине полностью перечеркивает этот сценарий. Он бьет по немецкой экономике и субъектности, превращая Германию в третьестепенный регион. В немецком истеблишменте это понимание существует, они об этом постоянно говорят. Если в 2022 году доминировало первое представление, то сейчас всё больше говорят о том, что напрасно они так сильно шли в фарватере американской политики», — указал эксперт.

Политолог считает, что конфликт внутри Германии действительно существует, несмотря на то, что действия России иногда кажутся немцам нелогичными и непредсказуемыми.

«Даже те, кто считает, что поставки оружия не надо осуществлять, они действия России тоже не очень понимают, но раскол действительно существует. Выведет ли он на то, что изменится позиция Германии по поводу восточной политики, — не факт. Потому что даже те силы, которые выступают за заморозку конфликта и сохранение особых отношений с Россией, за их восстановление в ближайшие годы, они точно так же контролируются американской политической системой через фонды, СМИ, научно-исследовательские центры», — перечислил он.

Киреев отметил, что после 2008 года американцы увидели, что Европа проявляет серьезные признаки самостоятельности, в связи с чем были проведены серьезные процедуры, чтобы зачистить всё политическое пространство от инакомыслия.

«Несмотря на то что они понимают, что у Германии есть собственные интересы, они вряд ли фундаментально изменят политику, потому что немецкая политическая система очень тщательно контролируется», — констатировал он.

Эксперт отметил, что единственным вопросом, где у Германии есть пространство для маневра, является приостановка поставок танков Leopard. Он напомнил, что также в начале 2022 года ФРГ тормозила процесс поставок вооружений.

«При этом Германия проявляла на словах евроатлантическую солидарность в надежде на то, что Россия быстро решит вопрос на Украине, но это не произошло. Это было неприятным сюрпризом для немецкой политической системы, для того крыла, которое стремилось сохранить отношения с Россией, отдав ей Украину. Это крыло проявляет свою независимость, оно тормозит поставки вооружений в тех объемах, которые хотели американцы, поляки, британцы», — рассказал политолог.

20 января глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники переговоров на авиабазе Рамштайн не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что мнения союзников в данном вопросе разошлись и Германия не единственная выступила против отправки такой военной техники.

До этого, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине танков. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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