Метеоролог назвала самый холодный день в Москве на предстоящей неделе
Самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января. Об этом сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«К четвергу атмосферное давление начнет понижаться, и в дневные часы температура составит порядка минус 3–5 градусов», — сказала синоптик «Вечерней Москве» 22 января.
При этом самая холодная ночь ожидается во вторник, 24 января, указала Позднякова.
По ее словам, существенных осадков не ожидается, возможен небольшой снег.
20 января руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» отмечал, что солнечная погода и морозы до –10 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сильных морозов в Москве и остальной части Центральной России уже не будет в феврале и марте, в связи с этим он допустил наступление ранней весны.