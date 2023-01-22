Российский автомобиль Aurus получит электрическую версию

Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электроверсии. Об этом 22 января сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено «Аурусами». Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками», — сказала она в интервью «РИА Новости».

При этом Абрамченко добавила, что с осторожностью относится к электромобилям, так как пока не видит системы их утилизации.

В конце ноября 2022 года на заводе в Елабуге стартовало серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. По информации компании, доля российских материалов и комплектующих в Komendant составляет 70%. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Komendant сертифицирован в качестве «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров».

Ожидается, что Aurus соберет 200 внедорожников Komendant в 2023 году.

В декабре в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие первого шоу-рума автомобилей Aurus. В нем представлено два автомобиля бренда — Aurus Senat и Aurus Komendant.