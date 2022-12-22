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Aurus планирует в 2023 году выпустить 200 внедорожников Komendant

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский бренд Aurus намерен сделать 200 роскошных внедорожников Komendant в 2023 году. Об этом 22 декабря сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на автопроизводителя.

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«Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе Aurus на производственной площадке ФГУП НАМИ, — отметили в автокомпании.

Такую цифру люксовых автомобилей производитель объяснил тем, что одна из известных британских люксовых марок в 2021 году реализовала в России 256 машин. По оценке специалистов Aurus, такой объем учитывал совокупные продажи по всей модельной линейке бренда. Вот почему в 2023 году Aurus планирует произвести практически сравнимое количество люксового отечественного бренда только по одной модели, большому внедорожнику Komendant.

Серийное производство российского роскошного вездехода Aurus Komendant началось на заводе компании в Елабуге в конце ноября текущего года. Ранее в компании сообщали, что коммерческие продажи новинки начнутся в I квартале 2023 года, стартовая цена машины составляет 33,7 млн рублей.

14 декабря российский автопроизводитель Aurus рассказал о планах запустить коммерческие продажи минивэна Arsenal и электромотоцикла Merlon. Как рассказал директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, минивэн Arsenal может быть достаточно интересен на рынке в небронированной версии. Также в компании считают, что есть неплохие перспективы в серийном выпуске мотоцикла Merlon. Официальные даты появления моделей пока не названы, однако Юсупов отметил, что минивэн и мотоцикл могут появиться в ближайшее время.

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