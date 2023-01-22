Масштабная перестрелка произошла на северо-востоке Мексики

Перестрелка произошла в городе Эскобедо на северо-востоке Мексики. Об этом в субботу, 21 января, сообщила пресс-служба городской администрации в Twitter.

Отмечается, что произошло столкновение криминальных группировок, перестрелка длилась несколько минут. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые эвакуировали местных жителей и оцепили район.

По данным городских властей, в результате инцидента двое преступников скончались, двое были госпитализированы, еще двое задержаны сотрудниками правоохранительных органов. У стрелявших изъяли длинноствольное оружие и тактическое снаряжение.

Ранее, 6 января, сообщалось, что в ходе операции по захвату наркоторговца в мексиканском штате Синалоа при перестрелке погибли 10 служащих силовых структур и 19 преступников. Благодаря спецоперации власти задержали 21 предполагаемого члена группировки «Тихоокеанский картель». У них было изъято 53 автомобиля, включая 26 бронированных, а также 36 единиц длинноствольного оружия.

1 января стало известно, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате вооруженного нападения на муниципальную тюрьму Сересо в северном пограничном городе Сьюдад-Хуарес в Мексике. Еще 13 человек были ранены, не менее 24 заключенных сбежали.