Не менее 14 человек погибли в результате нападения на тюрьму в Мексике

Мексиканские власти заявили в воскресенье, 1 января, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате вооруженного нападения на муниципальную тюрьму Сересо в северном пограничном городе Сьюдад-Хуарес. Еще два человека погибли во время перестрелки позже в этот день в других частях города, сообщило агентство Reuters.

Прокурор штата Чиуауа заявил, что среди погибших в результате нападения на тюрьму были 10 сотрудников службы безопасности и четверо заключенных. Еще 13 человек были ранены и не менее 24 сбежали.

Предварительное расследование показало, что нападавшие прибыли в тюрьму около 7 часов утра по местному времени на бронированных автомобилях и открыли огонь, сообщил прокурор.

При этом несколькими минутами ранее нападения на тюрьму власти сообщили об атаке на муниципальную полицию. После погони были схвачены четверо мужчин и грузовик.

По версии портала Publimetro, заключенные каким-то образом захватили в заложники охранников, получили их оружие и стали бесчинствовать. В течение ночи с 31 декабря в районе тюрьмы раздавались выстрелы. Порядка 30 заключенных вырвались на свободу.

В ноябре 2022 года военные Мьянмы освободили по амнистии более 6 тыс. заключенных, включая четырех иностранцев. Амнистия была объявлена в связи с Национальным днем в стране.