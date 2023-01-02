Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях страны
Мир
В США назвали показательным игнорирование Байденом просьбы Зеленского об оружии
Мир
Польский депутат объявил о потере Хорватией суверенитета
Спорт
Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ
Мир
В небе над Дамаском прогремели взрывы
Общество
Рекорд тепла 50-летней давности был обновлен в Москве 1 января
Мир
В новогоднюю ночь в Багдаде не менее 150 человек пострадали из-за фейерверков
Мир
Арестович выступил за установление монархии на Украине
Армия
Расчет лейтенанта Гурова прорвал оборону врага и освободил населенный пункт
Мир
Не менее 14 человек погибли в результате нападения на тюрьму в Мексике
Мир
Глава NASA признался в опасениях по поводу лунной программы Китая
Мир
В Сирии сообщили о гибели двух военных и выведенном из строя аэропорту из-за атаки Израиля

Не менее 14 человек погибли в результате нападения на тюрьму в Мексике

0
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексиканские власти заявили в воскресенье, 1 января, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате вооруженного нападения на муниципальную тюрьму Сересо в северном пограничном городе Сьюдад-Хуарес. Еще два человека погибли во время перестрелки позже в этот день в других частях города, сообщило агентство Reuters.

И вот сижу опять в тюрьме: мемуары английского «вертухая»
Жуткие факты о пенитенциарной системе Ее Величества

Прокурор штата Чиуауа заявил, что среди погибших в результате нападения на тюрьму были 10 сотрудников службы безопасности и четверо заключенных. Еще 13 человек были ранены и не менее 24 сбежали.

Предварительное расследование показало, что нападавшие прибыли в тюрьму около 7 часов утра по местному времени на бронированных автомобилях и открыли огонь, сообщил прокурор.

При этом несколькими минутами ранее нападения на тюрьму власти сообщили об атаке на муниципальную полицию. После погони были схвачены четверо мужчин и грузовик.

По версии портала Publimetro, заключенные каким-то образом захватили в заложники охранников, получили их оружие и стали бесчинствовать. В течение ночи с 31 декабря в районе тюрьмы раздавались выстрелы. Порядка 30 заключенных вырвались на свободу.

В ноябре 2022 года военные Мьянмы освободили по амнистии более 6 тыс. заключенных, включая четырех иностранцев. Амнистия была объявлена в связи с Национальным днем в стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023