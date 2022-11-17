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Военные Мьянмы выпустили по амнистии более 6 тыс. заключенных

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Фото: Global Look Press/XinHua/U Aung
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Военные Мьянмы освободили по амнистии более 6 тыс. заключенных, включая четырех иностранцев, сообщило 17 ноября агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Амнистия была объявлена в связи с Национальным днем Мьянмы, уточнило издание Myanmar Now со ссылкой на военный совет страны.

«В Национальный день военный совет объявил, что почти 6 тыс. заключенных были освобождены. Среди них были четверо иностранцев и 11 знаменитостей», — говорится в сообщении издания.

Среди освобожденных военными лидерами страны иностранцев — австралийский экономист Шон Тернелл (бывший консультант по экономической политике госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи), экс-посол Великобритании Вики Боуман, японский режиссер Тору Кубота и американский ботаник Кьяу Хтай Оо.

Местные СМИ уточнили, что Тернеллу было предъявлено обвинение в нарушении закона о государственной тайне, Боумену — в нарушении иммиграционных правил, а Куботе — в подстрекательстве к мятежу и нарушении закона о связи. Боумен была заключена в тюрьму вместе с мужем, известным бирманским художником Ко Хтейн Лином.

Мьянма переживает политические потрясения с тех пор, как военные устроили государственный переворот, арестовав гражданских лидеров страны, включая Аунг Сан Су Чжи, в ходе рейдов ранним утром 1 февраля 2021 года.

В начале февраля 2021 года в Мьянме начались протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил, генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и Аун Сан Су Чжи были задержаны. Это было сделано после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам, но это лишь затянуло противостояние, увеличив число его жертв.

Захват власти в Мьянме военными 1 февраля 2021-го спровоцировал появление по всей стране десятков групп сил народной самообороны, которые оказывают вооруженное сопротивление режиму наряду с 15–20 группировками этнических повстанцев, действующих по стране с 1949 года. Местные группы сопротивления, возникшие после переворота, постоянно вступают в столкновения с вооруженными силами Мьянмы.

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