Аэроэкспресс отменил несколько рейсов в аэропорт «Внуково» из-за ремонта

Компания «Аэроэкспресс» отменила несколько поездов по направлению в аэропорт «Внуково» и обратно из-за плановых работ на железной дороге. Об этом сообщили в компании.

«22, 28 и 29 января будет скорректирован график движения поездов на Внуковском направлении в связи с проведением плановых работ на железной дороге, некоторые рейсы будут отменены», ― говорится в сообщении «Аэроэкспресса» во ВКонтакте.

Так, в воскресенье, 22 января не будет рейсов в 8:00, 9:00, а также в 10:00 в аэропорт. Из Внуково не будут ходить поезда в 8:00, 9:00 и в 11:00.

В субботу, 28 января, отменены поезда в 17:00, 19:00 и 20:00 по направлению в аэропорт, в 18:01, 19:00 и 20:01 ― по направлению на Москву.

29 января отменены рейсы на 7:00 и 14:00 во Внуково, а также на 8:00 и 15:00 ― в Москву.

В компании подчеркнули, что терминал «Аэроэкспресса на Киевском вокзале продолжит работать в штатном режиме.

Ранее, 13 января, представители Московской железной дороги предупредили о приостановке движения поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями «Хорошево» и «Крымская» 21 и 22 января. Меры приняты на время строительства тоннеля под путями.

В конце декабря в мэрии Москвы заявили, что приступили к отделочным работам в пассажирской зоне станции метро «Внуково» Солнцевской линии. В будущем планируется доделать входную группу вестибюля и подземный переход, который будет вести непосредственно к аэропорту Внуково. Открытие станции запланировано на 2023 год.