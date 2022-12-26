На станции метро «Внуково» приступили к отделке пассажирской зоны

В Москве специалисты приступили к отделочным работам в пассажирской зоне станции «Внуково» Солнцевской линии столичной подземки. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщается на сайте мэрии столицы.

На данный момент работы выполнены на 18%. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время ведется укладка напольных гранитных плит. Кроме того, началась сборка подсистемы для монтажа облицовочных панелей потолка и путевых стен.

Кроме того, на станции «Внуково» идут работы по отделке технических помещений, а также пространства для размещения тягово-понизительной подстанции.

В спецпомещениях для электротяговых приборов уже сделаны водостойкие и антистатичные полимерные полы. На станции также начался монтаж первоочередных инженерных систем вентиляции, канализации, водопровода и электроснабжения, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, всего на станции разместят 271 техническое помещение, 138 из них находятся на стадии черновой отделки, пишет агентство городских новостей «Москва».

В будущем будут соединены входная группа вестибюля и подземный переход, который ведет к аэропорту Внуково, уточняет РИАМО.

Открыть станцию «Внуково» для пассажиров планируется в 2023 году, сообщает телеканал «360». Благодаря запуску этой станции улучшится транспортная доступность для жителей ТиНАО. Уточняется, что аэропорт Внуково станет первым в РФ с собственной станцией метро, пишет «Москва 24».

14 декабря состоялся технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Каховская» до станции «Каширская». Мэр столицы Сергей Собянин выразил уверенность, что «замкнуть Кольцевую» удастся до конца 2022 года.

12 декабря Бочкарев сообщал, что в Москве ведется проектирование и строительство нескольких новых радиальных линий метро. По его словам, реализация крупнейшего в мире проекта метростроения — Большой кольцевой линии — близка к завершению: ее общая строительная готовность составляет 97%, пишет НСН. все строительные работы планируется завершить до конца 2022 года.

Как уточнил Бочкарев, после запуска БКЛ строительство метро в столице не остановится. В частности, ведется работа по проектированию и строительству новых радиальных линий. Десятки расположенных на удалении от метро районов получат скоростной транспорт в шаговой доступности.

В октябре 2021 года Бочкарев заявлял, что до конца 2024 года в Москве построят 35 станций и 76 км линий метрополитена, отмечает телеканал «Звезда».