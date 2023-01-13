Участок МЦК между «Хорошево» и «Крымская» закроют 21 января на сутки

Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями «Хорошево» и «Крымская» будет временно приостановлено 21–22 января. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В течение суток будут установлены специальные инженерные сооружения на период строительства тоннеля под путями.

Новый тоннель длиной 30 м в перспективе свяжет станции Тестовская МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4.

При этом курсирующие против часовой стрелки поезда будут идти только до «Хорошево», а по часовой — до «Крымской». Вместе с тем станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина временно закроют.

Ожидается, что движение на МЦД-4 откроют в 2023 году.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сеть наземного метро столицы увеличится в два раза в текущем году.