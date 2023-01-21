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Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи

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Фото: МЧС России
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В распоряжении «Известий» оказались кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи.

Инцидент произошел в субботу, 21 января, в селе Солохаул в Лазаревском районе. Воздушный шар с тремя взрослыми и двумя детьми застрял на дереве на горе Семиглавая на высоте 2 тыс. м. Известно, что шар вылетел из села Солохаул в сторону Головинки, однако в пути он зацепился за деревья и повис.

На кадрах видно, как спасатели прибыли на гору на вертолете Ка-32, после чего приступили к поискам. Сначала они обнаружили детей и оказали им первую помощь — дали теплую одежду, чтобы те смогли согреться. Чуть позднее были найдены и остальные пассажиры летательного аппарата.

После этого всех спасенных погрузили на борт и эвакуировали. По данным МЧС РФ, в 16:25 мск вертолет Ка-32 приземлился на базе Южного регионального поисково-спасательного отряда. В ведомстве указали, что все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии, травм и повреждений нет.

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