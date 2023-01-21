Следовавший из Перми в Гоа самолет вылетел из Узбекистана
Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший перелет из Перми в Гоа, вылетел из узбекистанского аэропорта Термез. Об этом 21 января сообщила компания Uzbekistan Airports.
«Самолет Аzur Air, который был экстренно посажен в аэропорту города Термез, в 20:19 по местному времени (18:19 мск) вылетел к месту назначения в аэропорт Гоа», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в этот день сообщалось, что рейс Azur Air был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находилось около 240 человек.
В авиакомпании рассказали «Известиям», что индийские власти запретили рейсу вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии. Самолет совершил благополучную посадку на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез. Никаких опасных веществ или устройств на борту не обнаружено.
Планировалось, что рейс будет продолжен в 17:00 мск.
Один из пассажиров рейса в разговоре с «Известиями» отметил, что после четырех утра бортпроводники собрали телефоны пассажиров и оставили их у себя. После приземления в Узбекистане людей вывели из самолета, а воздушное судно оцепили спецоборудованием. Мужчина также заявил, что их доставили в аэропорт, который не отапливается. Пассажиры надеялись, что всё закончится быстро, но время ожидания превысило 12 часов.