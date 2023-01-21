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Следовавший из Перми в Гоа самолет вылетел из Узбекистана

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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший перелет из Перми в Гоа, вылетел из узбекистанского аэропорта Термез. Об этом 21 января сообщила компания Uzbekistan Airports.

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«Самолет Аzur Air, который был экстренно посажен в аэропорту города Термез, в 20:19 по местному времени (18:19 мск) вылетел к месту назначения в аэропорт Гоа», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что рейс Azur Air был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находилось около 240 человек.

В авиакомпании рассказали «Известиям», что индийские власти запретили рейсу вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии. Самолет совершил благополучную посадку на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез. Никаких опасных веществ или устройств на борту не обнаружено.

Планировалось, что рейс будет продолжен в 17:00 мск.

Один из пассажиров рейса в разговоре с «Известиями» отметил, что после четырех утра бортпроводники собрали телефоны пассажиров и оставили их у себя. После приземления в Узбекистане людей вывели из самолета, а воздушное судно оцепили спецоборудованием. Мужчина также заявил, что их доставили в аэропорт, который не отапливается. Пассажиры надеялись, что всё закончится быстро, но время ожидания превысило 12 часов.

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