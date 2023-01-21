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В Azur Air объяснили посадку в Узбекистане летевшего в Гоа самолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самолет Azur Air, летевший из Перми в Гоа, сел в Узбекистане по требованию индийских властей. Об этом 21 января «Известиям» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в этот день сообщалось, что рейс Azur Air был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находилось около 240 человек.

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«Индийские власти запретили рейсу 2463 Пермь – Гоа вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии. Самолет совершил благополучную посадку на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез», — сказала пресс-секретарь авиакомпании Дарья Раздобудкина.

Воздушное судно, багаж и ручная кладь были тщательно досмотрены службой безопасности аэропорта согласно установленным процедурам. Опасных веществ или устройств не обнаружено.

В Azur Air заверили, что предпринимают все возможные усилия, чтобы разместить пассажиров в гостинице на время ожидания вылета в Гоа. Он запланирован на 17:00 мск.

Пассажир рейса рассказал «Известиям», что после четырех утра бортпроводники собрали телефоны пассажиров и оставили их у себя. После приземления в Узбекистане людей вывели из самолета, а воздушное судно оцепили спецоборудованием. Мужчина также заявил, что их доставили в аэропорт, который не отапливается. Пассажиры надеялись, что всё закончится быстро, но время ожидания уже превысило 12 часов.

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