Мессенджер WhatsApp* ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения. Новый раздел «Сообщения для себя» стал аналогом «Избранного» в Telegram, передает телеканал «Известия». Также после обновления в чатах WhatsApp* можно искать сообщения по дате отправления. Кроме того, пользователи теперь могут определять, кто из абонентов может видеть их активность в сети. WhatsApp* обновлениями пытается сократить технологическое отставание от конкурентов.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

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