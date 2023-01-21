Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области
Мир
Посольство РФ в Индии прокомментировало ситуацию с летевшим в Гоа самолетом
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
Общество
В «Росэнергоатоме» заверили в достаточном резерве кадров для ЗАЭС
Мир
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Мир
Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО
Общество
Донецкие медики спасли мужчину после попадания осколка в сердце
Общество
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС
Мир
Италия рассматривает схему поставки систем ПВО Украине с помощью двух стран
Экономика
МИД РФ опроверг данные ООН о затягивании инспекций судов по зерновой сделке
Мир
Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
Мир
В Чехии опровергли сообщение о готовности передать Киеву танки Leopard 2

Посольство РФ в Индии прокомментировало ситуацию с летевшим в Гоа самолетом

Посольство РФ в Индии заявило, что внимательно следит за ситуацией с летевшим в Гоа самолетом
0
Фото: TACC/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Индии следит за ситуацией с посадкой в Узбекистане самолета Azur Air, летевшего из Перми в Гоа. Об этом 21 января дипмиссия сообщила «РИА Новости».

Гоа с плеч: декабрьские туры в Египет и Индию стали дешевле на 10%
Где российские туристы встретят Новый год и во сколько им это обойдется

«По имеющейся информации, самолет совершил вынужденную посадку в Узбекистане после сообщения о возможном минировании. Проводится досмотр воздушного судна, авиакомпания готовит размещение пассажиров в гостиницах», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день сообщалось, что рейс Azur Air был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находилось около 240 человек.

В авиакомпании рассказали «Известиям», что индийские власти запретили рейсу вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии. Самолет совершил благополучную посадку на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез. Никаких опасных веществ или устройств на борту не обнаружено.

Планируется, что рейс будет продолжен в 17:00 мск.

Один из пассажиров рейса в разговоре с «Известиями» отметил, что после четырех утра бортпроводники собрали телефоны пассажиров и оставили их у себя. После приземления в Узбекистане людей вывели из самолета, а воздушное судно оцепили спецоборудованием. Мужчина также заявил, что их доставили в аэропорт, который не отапливается. Пассажиры надеялись, что всё закончится быстро, но время ожидания уже превысило 12 часов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023