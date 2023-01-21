Посольство РФ в Индии прокомментировало ситуацию с летевшим в Гоа самолетом

Посольство России в Индии следит за ситуацией с посадкой в Узбекистане самолета Azur Air, летевшего из Перми в Гоа. Об этом 21 января дипмиссия сообщила «РИА Новости».

«По имеющейся информации, самолет совершил вынужденную посадку в Узбекистане после сообщения о возможном минировании. Проводится досмотр воздушного судна, авиакомпания готовит размещение пассажиров в гостиницах», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день сообщалось, что рейс Azur Air был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находилось около 240 человек.

В авиакомпании рассказали «Известиям», что индийские власти запретили рейсу вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии. Самолет совершил благополучную посадку на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез. Никаких опасных веществ или устройств на борту не обнаружено.

Планируется, что рейс будет продолжен в 17:00 мск.

Один из пассажиров рейса в разговоре с «Известиями» отметил, что после четырех утра бортпроводники собрали телефоны пассажиров и оставили их у себя. После приземления в Узбекистане людей вывели из самолета, а воздушное судно оцепили спецоборудованием. Мужчина также заявил, что их доставили в аэропорт, который не отапливается. Пассажиры надеялись, что всё закончится быстро, но время ожидания уже превысило 12 часов.