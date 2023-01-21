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Эксперт назвал санкционной фантазией планы ввести два потолка цен на нефтепродукты РФ

Эксперт Мищенко: двойной потолок цен на российские нефтепродукты — санкционная фантазия Запада
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко 21 января прокомментировал «Известиям» сообщения о том, что США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть.

По данным минфина США, предлагается установить одно ограничение для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо или бензин), и другое — для продуктов, которые торгуются со скидкой, таких как мазут.

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«Это санкционная фантазия, <...> никто не дает гарантии, что следующим участником или предметом [обсуждения] ограничений не будет другая страна, <...> которая поставляет существенный объем сырья на рынок», — сказал он.

Мищенко отметил, что российская нефтегазовая отрасль должна не привязываться к новостям, которые производит западное сообщество. По его мнению, необходимо учитывать процессы, но не сидеть и не ждать, когда введут очередные санкции, а потом искать способы их преодолевать.

«Ценовых потолков может быть сколько угодно, всё зависит от фантазии и желания тех, кто занимается санкционным творчеством. Что там минфин США придумает с ценовым потолком — посмотрим», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, на фоне происходящих событий следует создавать собственные площадки, через которые будет продаваться российское сырье и поступать на зарубежные рынки. Он уточнил, что это сложный процесс, но он должен идти.

В целом, по словам Мищенко, западные ценовые потолки не приведут ни к чему хорошему, а только разрушат сложившийся за десятилетия глобальный рынок нефти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 января заявил, что любые рестрикционные меры будут встречать противодействие.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» выразил мнение, что даже в случае введения двойного потолка цен Москва сможет справиться с санкционным давлением Запада.

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