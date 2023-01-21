Саперы ВДВ разминировали освобожденную территорию в зоне спецоперации

Служащие инженерных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ встречают свой профессиональный праздник на передовой, не отрываясь от выполнения боевых задач специальной операции. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Саперы первыми заходят в населенные пункты после отступления противника. Практически каждый квадратный метр территории необходимо проверить на наличие взрывных устройств — от этого зависят жизни и здоровье людей. Российские бойцы действуют технично, зачищая одно здание за другим. Промедление для них — непозволительная роскошь, к тому же обстановка обычно не располагает к размеренной работе.

«Часто приходится работать просто под обстрелами. Ставить для наших подразделений минозаградительные сооружения, которые стоят на передовой», — поделился один из военнослужащих.

Военные инженеры следуют принципу: один сапер — одна мина. Осмотр взрывчатки проводит тот, кто ее обнаружил, остальные на это время отходят в укрытие. Дальнейшие действия зависят от типа «находки». Некоторые устройства уничтожают на месте, некоторые транспортируют в безопасное место и уже там подрывают с помощью тротиловых шашек.

Как правило, обнаружить вражеский снаряд — непростая задача, однако нередки случаи, когда всё лежит буквально «на поверхности». Отсутствие маскировки может указывать на недостаток опыта либо на спешку боевиков. Тем не менее, в отличие от обученных специалистов, гражданские могут пропустить даже ничем не прикрытую мину, а следовательно, пострадать.

21 января министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск, которым исполняется 319 лет. Он отметил высокий профессионализм бойцов в ходе специальной военной операции.

По словам Шойгу, более трех столетий военные инженеры вносят существенный вклад в победы российской армии, а также укрепляют оборонный потенциал страны в мирное время. Он выразил уверенность в том, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России и защите ее национальных интересов.

Ранее в этот день Минобороны рассказало, как старший лейтенант Роман Тимофеев, действуя в составе инженерных подразделений ВС РФ, сорвал наступление украинских боевиков на одном из танкоопасных направлений.

Россия продолжает спецоперацию по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».