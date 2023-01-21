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В Эстонии рассказали о трудностях из-за роста цен и дефицита товаров

ERR: экономика Эстонии испытывает трудности из-за роста цен и дефицита товаров
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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Подорожание энергоресурсов в Эстонии привело к росту цен и дефициту товаров. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

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В основном инфляция в стране была вызвана стоимостью энергии. Цены на электроэнергию были на 206% выше, чем в прошлом году, а цены на природный газ выросли на 244%.

Отмечается, что в 2022 году объем перевалки грузов снизился на 15,4% по сравнению с прошлым годом. Всего грузооборот в портах Эстонии составил 33,2 млн т.

В обрабатывающей промышленности цены выросли на 16,4%, в том числе в производстве продуктов питания — на 26,3%.

В материале также отмечается скачок котировок электроэнергии и теплоэнергии, а также изделий из дерева и продуктов. Кроме того, цены на услуги, говорится в материале, выросли в основном из-за очень высокого спроса.

Ранее, 21 декабря, ERR опубликовал данные отчета Банка Эстонии. Говорилось, что в начале 2023 года жители Эстонии столкнутся с серьезными трудностями из-за роста цен и падения покупательной способности. Ввиду того что сбережений у населения осталось мало, покупательная способность сократится, в то время как цены будут только расти.

До этого, в ноябре, отмечалось, что власти Эстонии рассматривают возможность ввести «современную систему купонов», а по сути продуктовых карточек, для оказания помощи нуждающимся в стране. Идея, сообщал Maaleht, была основана на том, что в связи с увеличением числа нуждающихся увеличилась нагрузка на эстонские продовольственные банки.

В европейских странах на фоне антироссийских санкций наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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