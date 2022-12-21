Жителям Эстонии предрекли тяжелые времена

В начале 2023 года жители Эстонии столкнутся с серьезными трудностями из-за роста цен и падения покупательной способности. Об этом сообщает эстонский портал ERR 20 декабря со ссылкой на данные отчета Банка Эстонии.

Авторы статьи пишут, что из-за того, что сбережений у населения осталось мало, покупательная способность сократится, в то время как цены будут только расти.

«В новом году начнется сокращение покупательной способности из-за растущих цен. В этом году потребители уже использовали свои накопления, что позволило им покупать больше товаров и услуг. В новом году накоплений в тех же объемах уже не будет, и это означает, что из-за разницы между ценами и зарплатами потребительская способность у людей снизится», — пояснил экономист Банка Эстонии Расмус Каттай, чьи слова приводятся в статье.

Также отмечается, что в стране прогнозируется сильный рост безработицы.

Ранее, в начале ноября, сообщалось, что власти Эстонии рассматривают возможность ввести «современную систему купонов», а по сути продуктовых карточек, в связи с увеличением числа нуждающихся в стране.

Тогда же в эстонском Институте развития здоровья порекомендовали гражданам экономить на еде и ограничивать свой рацион. Там также призвали жителей республики ограничить употребление сладкого, указав, что эти продукты имеют низкую пищевую ценность, да и к тому же выросли в цене.

До этого, 31 октября, появилась информация о том, что по итогам октября инфляция в Эстонии, предварительно, превысила 22% в годовом исчислении. Отмечается, что сильнее всего подорожали энергоносители, продукты, табак, алкоголь, промтовары, а также услуги.

В Эстонии и многих других европейских странах на фоне антироссийских санкций в ЕС наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла. Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.