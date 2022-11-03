В Эстонии задумались о введении продуктовых карточек

Власти Эстонии рассматривают возможность ввести «современную систему купонов», а по сути продуктовых карточек, для оказания помощи нуждающимся в стране, сообщает 2 ноября Maaleht.

«В связи с увеличением числа нуждающихся увеличилась нагрузка на эстонские продовольственные банки. В качестве решения государство будет выдавать продовольственные талоны или карточки, аналогичные ваучерной системе, с помощью которых нуждающиеся в продовольственной помощи смогут в будущем выбирать товары в магазине», — указано в публикации.

Отмечается, что в течение ноября помощь через Продовольственный банк Эстонии будет распределена среди 26 331 человека.

Ранее, 2 ноября, в эстонском институте развития здоровья порекомендовали гражданам экономить на питании и ограничивать свой рацион. Там также призвали жителей республики ограничить употребление сладкого, указав, что эти продукты имеют низкую пищевую ценность, да и к тому же выросли в цене.

До этого, 31 октября, появилась информация о том, что по итогам октября инфляция в Эстонии, предварительно, превысила 22% в годовом исчислении. Отмечается, что сильнее всего подорожали энергоносители, продукты, табак, алкоголь, промтовары, а также услуги.

Еще в апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.