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Полянский призвал ООН к объективности и независимости

Дипломат Полянский признал объективность ООН, несмотря на влияние Запада
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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Wire
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в контактах с генсеком ООН Антониу Гутерришем подчеркивает необходимость объективности и независимости работы организации. Об этом он сказал 20 января в эфире телеканала «Россия-24».

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Как он отметил, несмотря на то, что, влияние Запада в ООН очень велико на всех уровнях, организация пытается быть объективной.

«Организация, как может, пытается быть объективной. Мы активно работаем с генеральным секретарем, который португалец, но тем не менее он должен быть независимым и объективным в своих оценках. Далеко не всегда это случается, и мы ему на это прямо указываем», ― сказал он.

По словам Полянского, существование ООН по-прежнему важно.

«Сейчас это практически единственная площадка, с которой мы можем без купюр и без цензуры доносить правду о том, что происходит в Донбассе, на Украине, о причинах, побудивших нас начать специальную военную операцию», ― подчеркнул Полянский.

Ранее, 15 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ООН прилагает все возможные усилия для того, чтобы никак прямо не комментировать и не оценивать происходящие на Украине события.

9 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия сожалеет, что ООН не осудила Украину за ракетные обстрелы Донецка. По словам дипломата, в Донецке происходит настоящая «бойня», а украинские военные пытаются «сровнять город с землей».

До этого, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил о «циничной ангажированности» Совета по правам человека (СПЧ) ООН и ряда других международных правозащитных организаций. По его мнению, организации на протяжении восьми лет игнорировали проблемы жителей Донбасса, хотя Россия и указывала на нарушения прав человека в регионе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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