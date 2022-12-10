РФ выразила сожаление из-за молчания ООН по поводу обстрелов Донецка

Россия сожалеет, что ООН не осудила Украину за ракетные обстрелы Донецка. Об этом 9 декабря заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.

По словам дипломата, в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая «бойня», а украинские военные пытаются «сровнять город с землей».

«Сожалеем, что и у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно», ― посетовал Небензя.

Также постпред России рассказал, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) производятся снарядами, поставленными Киеву альянсом НАТО, содержащими опасные вещества. Он также упомянул обстрелы химического завода «Стирол» в Горловке 7 декабря.

«Снаряды попали в хранилище серы, что вызвало пожар. Сама по себе горящая сера опасности не представляет, но при соединении ее с водой образуется серная кислота, и в случае определенных погодных условий это может привести к выпадению кислотных дождей», ― подчеркнул российский постпред при ООН.

Ранее в этот день Василий Небензя заявил о росте контрабандных поставок в третьи страны оружия, изначально переданного Украине. По словам постпреда, сейчас вооружения для Киева всплывают на «черном рынке» в Европе, а также на Ближнем Востоке и Африке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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