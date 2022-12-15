МИД указал на попытки секретариата ООН не оценивать ситуацию на Украине
Секретариат ООН прилагает все возможные усилия для того, чтобы никак прямо не комментировать и не оценивать происходящие на Украине события, заявила 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.
«Всё, что говорит об объективности, <…> сводится к одному: якобы представители Секретариата ООН, представители генсека, его заместители не имеют точной информации, якобы оценка подобных действий не входит в их компетенцию, якобы идет сбор данных и только позже может быть дана оценка. Делается всё, чтобы уйти от прямых комментариев, прямых заявлений и прямой оценки ситуации», — подчеркнула она.
Ранее, 9 декабря, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия сожалеет, что ООН не осудила Украину за ракетные обстрелы Донецка. По словам дипломата, в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая «бойня», а украинские военные пытаются «сровнять город с землей».
7 декабря президент России Владимир Путин заявил о «циничной ангажированности» Совета по правам человека (СПЧ) ООН и ряда других международных правозащитных организаций. По его мнению, организации на протяжении восьми лет игнорировали проблемы жителей Донбасса, хотя Россия и указывала на нарушения прав человека в регионе.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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