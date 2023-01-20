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Россотрудничество не получало уведомлений о проверке Русского дома в ФРГ

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Россотрудничество не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке Русского дома в Берлине. Об этом 20 января сообщил заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов.

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«Вся эта информация пока идет из неких «хайповых» СМИ, то есть ни посольство, ни Россотрудничество официальных бумаг по этому поводу не получали на данный момент», — приводит его слова «РИА Новости».

Шевцов допустил, что информация о проверке может быть фейком для решения «каких-то внутриполитических вопросов».

Ранее 20 января агентство DPA сообщило, что прокуратура Берлина якобы инициировала расследование в связи с деятельностью Русского дома в столице Германии.

Центр русской науки и культуры, как утверждалось, проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Жалобу на деятельность Русского дома якобы подал бывший депутат бундестага от Партии «зеленых» Фолькер Бек.

В начале декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Германии возрождается специфическая форма чувства превосходства в контексте русофобии, что настораживает Россию. Москва, в свою очередь, хотела бы, чтобы Евросоюз стал одним из полюсов нового многополярного мира.

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