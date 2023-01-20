Россотрудничество не получало уведомлений о проверке Русского дома в ФРГ

Россотрудничество не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке Русского дома в Берлине. Об этом 20 января сообщил заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов.

«Вся эта информация пока идет из неких «хайповых» СМИ, то есть ни посольство, ни Россотрудничество официальных бумаг по этому поводу не получали на данный момент», — приводит его слова «РИА Новости».

Шевцов допустил, что информация о проверке может быть фейком для решения «каких-то внутриполитических вопросов».

Ранее 20 января агентство DPA сообщило, что прокуратура Берлина якобы инициировала расследование в связи с деятельностью Русского дома в столице Германии.

Центр русской науки и культуры, как утверждалось, проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Жалобу на деятельность Русского дома якобы подал бывший депутат бундестага от Партии «зеленых» Фолькер Бек.

В начале декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Германии возрождается специфическая форма чувства превосходства в контексте русофобии, что настораживает Россию. Москва, в свою очередь, хотела бы, чтобы Евросоюз стал одним из полюсов нового многополярного мира.