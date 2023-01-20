Прокуратура Берлина начала расследование деятельности Русского дома

Прокуратура Берлина инициировала расследование в связи с деятельностью Русского дома в столице Германии. Об этом 20 января сообщило агентство DPA.

Центр русской науки и культуры проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах, сообщил представитель ведомства Себастьян Бюхнер.

Отмечается, что организацией Русского дома занимается Россотрудничество, которое попало под санкции Евросоюза в рамках седьмого пакета ограничений.

Жалобу на деятельность Русского дома подал бывший депутат бундестага от Партии «зеленых» Фолькер Бек.

Ранее, 22 декабря, газета Welt со ссылкой на генеральную прокуратуру ФРГ в Карлсруэ сообщила о задержании сотрудника разведки Германии по подозрению в работе на РФ. Сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартире и офисе задержанного. В 2022 году он якобы переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности.

20 декабря «Известия» узнали, что проживающие за границей россияне направили около 11 тыс. жалоб на притеснения за рубежом в 2022 году. Больше всего сигналов о русофобии исходит из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Германии, а также с Украины.

До этого, 7 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Германии возрождается специфическая форма чувства превосходства в контексте русофобии, что настораживает Россию. Москва, в свою очередь, хотела бы, чтобы Евросоюз стал одним из полюсов нового многополярного мира.