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Посольство Китая в России заявило о выдаче туристических виз

Посольство: граждане России могут получить туристические визы для поездок в Китай
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Граждане России могут получить туристические визы для поездок в Китай. Об этом 20 января заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

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«Мы уже открыли туристические визы. Единственное ограничение — не хватает рейсов. Надо восстановить рейсы. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет», — заявил он ТАСС.

Ранее в этот день министерство культуры и туризма КНР сообщило, что китайские туристы смогут вновь приезжать в групповые туры в РФ с 6 февраля. В Ассоциации туроператоров России ожидают, что первые туристические группы из Китая могут начать прибывать уже в феврале-марте.

11 января Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай готовы и работают над скорейшим восстановлением взаимных поездок граждан. По его словам, китайская сторона в новых исторических условиях готова углублять всестороннее стратегическое взаимодействие с Россией.

Днем ранее пассажирские автобусы впервые с 2020 года пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего в этот день в обе стороны заехали 28 человек.

30 декабря 2022 года российский лидер Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Президент отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

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